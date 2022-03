Vallo della Lucania: “Manifestazione STOP WAR, anche tra gli studenti

Nella mattinata di martedì 9 marzo 2022, a Vallo della Lucania, i rappresentanti del liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, del liceo “Parmenide” e dell’Istituto dell’Istruzione “Cenni – Marconi”, hanno coordinato la manifestazione di pace: “Pray For Ukraine” per dire STOP alla guerra e per invocare un ritorno, necessario ed immediato alla PACE.

La manifestazione è stata voluta per gettare uno sguardo sul futuro del nostro pianeta, ed in particolare sul futuro dell’Ucraina già distrutta e ridotta in macerie dal folle progetto del presidente Vladimir Vladimirovic Putin, ma principalmente per implorare la fine dei bombardamenti che finora hanno ucciso tanti civili e soprattutto moltissimi bambini.

In tale manifestazione, a causa degli eventi preoccupanti che hanno colpito la cittadina di Vallo della Lucania negli scorsi giorni, c’è stata un’ampia partecipazione delle forze dell’ordine, nonché la collaborazione del gruppo lucano della Protezione Civile di Vallo della Lucania, che si è occupato del trasporto, della raccolta e della consegna al Comune degli scatoli contenenti beni di prima necessità. Durante il raduno gli studenti hanno raccolto farmaci, vestiti, alimenti e molto altro, per aiutare la popolazione Ucraina, colpita da questa grave invasione russa.

La manifestazione è iniziata alle ore 9:45 nel parco “Stella del Mattino”, dove molti studenti riuniti hanno proclamato slogan contro la guerra tra Russia ed Ucraina, ed invocato a gran voce la pace. I rappresentanti, dei tre istituti organizzatori, hanno parlato agli studenti presenti pronunciando dei discorsi commoventi e significativi.

«Noi studenti speriamo in un immediato ritorno alla Pace su tutto il pianeta, e gridiamo un corale STOP alla Guerra per sempre, per la libertà»