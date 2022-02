Ogliastro Cilento attiva il telesoccorso

Il comune di Ogliastro Cilento ha previsto un servizio dedicato alle persone anziane residenti nel territorio, al fine di rendere più immediate le comunicazioni con il pronto soccorso in caso di necessità: il telesoccorso. L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato alle politiche sociali, retto dall’assessore Debora Longo.

Telesoccorso ad Ogliastro Cilento: ecco come funziona

Il telesoccorso prevede la messa a disposizione di un apposito apparecchio, attraverso cui la persona in difficoltà può inviare repentinamente un allarme alla centrale che si occuperà di far arrivare l’intervento di pronto soccorso al domicilio.

Come usufruirne

Possono usufruire di tale dispositivo tutti gli anziani che vivono in contesti ambientali isolati che, trovandosi in una condizione di emergenza o di bisogno, non saprebbero a chi rivolgersi.

È necessario compilare un modulo di richiesta per l’attivazione del servizio, rivolgendosi all’Ufficio Protocollo del Comune oppure ai servizi sociali che si occuperanno di verificare le condizioni del richiedente.

Questa iniziativa garantisce senza dubbio una maggiore sicurezza a tutti gli anziani che vivono da soli ed è l’unica strada possibile per un aiuto sempre più concreto da parte del Comune.