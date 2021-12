Agropoli, rimosso spartitraffico a Moio: è polemica

AGROPOLI. E’ stato rimosso nei giorni scorsi lo spartitraffico su via Moio. Era stato installato tre anni fa su richiesta dei cittadini della frazione agropolese che raccolsero anche delle firme (leggi qui). L’obiettivo era quello di garantire una maggiore sicurezza al traffico e minori disagi considerato che spesso la sosta selvaggia creava non pochi problemi.



Rimosso spartitraffico, le ragioni e le polemiche

La chiusura di alcune attività presenti in zona, laddove si registravano i problemi, però, ha portato la Polizia Municipale a disporre la rimozione dello spartitraffico che verrà collocato in un’altra area. La scelta, tuttavia, ha mandato su tutte le furie i cittadini della località Moio di Agropoli «quello spartitraffico – fanno sapere – era il simbolo del rispetto verso una contrada. Avevamo combattuto per averlo e ora ce lo tolgono. E’ un segno lampante dello scarso interesse che hanno verso circa tremila cittadini. Da oggi in poi ci regoleremo di conseguenza».

I residenti di Moio preannunciano battaglia e nuove iniziative e temono anche che nel primo tratto di via Moio possa tornare il senso unico, così come già avvenuto negli anni scorsi.

Da palazzo di città, però, chiariscono: «per evitare i disagi dovuti alla sosta è stato posizionato il divieto. Effettueremo per verificare che venga rispettato», assicurano. Smentita anche l’ipotesi dell’istituzione del senso unico di circolazione.