Paura all’ospedale di Nocera: precipita ascensore, salvi pazienti e infermieri

Attimi di paura ieri all’ospedale di Nocera Inferiore. Dal quarto piano dell’Umberto I, dov’era stato operato per una frattura ad un piede, un paziente doveva scendere al piano terra per effettuare una radiografia. Con lui nell’ascensore due operatori socio sanitari che lo stavano accompagnando.

Una volta entrati, chiuse le porte automatiche, il montacarichi ha iniziato a scendere velocemente per poi fermarsi bruscamente al piano interrato mentre le porte sono rimaste chiuse. A quel punto è scattato l’allarme.

I soccorritori sono riusciti ad aprire le porte per far uscire l’anziano ammalato e i due operatori sanitari. Per fortuna l’incidente non ha provocato danni agli occupanti, soltanto tantissima paura. Si indaga, ora, sul malfunzionamento dell’ascensore