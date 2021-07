Covid, Chiesa Campana in campo per i vaccini

La Chiesa campana scenderà in campo per la campagna vaccinale anti Covid. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che in settimana ha tenuto un incontro con i rappresentanti della Conferenza episcopale campana a Pompei.

Tra gli argomenti oggetto di discussione l’emergenza covid. De Luca ha chiesto ai presuli di “contribuire a trasmettere serenità e certezze, e di collaborare, invitando i nostri concittadini che ancora non l’hanno fatto, a vaccinarsi, o a completare la vaccinazione”.

Invito raccolto dai vescovi i quali hanno assicurato che eventualmente metteranno anche a disposizione spazi parrocchiali per potenziare l’attività vaccinale di prossimità, dove le Asl potranno posizionare gli ambulatori mobili.

“Assicureremo tutta la collaborazione possibile – ha spiegato il presidenti della Conferenza Episcopale campana Antonio Di Donna – per velocizzare e rafforzare la campagna di immunizzazione, attraverso la sensibilizzazione dei fedeli, l’organizzazione di ambulatori mobili davanti alle chiese, e solleciteremo studenti ed operatori scolastici a vaccinarsi. Ed è necessario per dare modo di recuperare il tempo per le cure necessarie ai malati cronici”.