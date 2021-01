Ospedale di Sapri: oggi al via le vaccinazioni

SAPRI. Prendono il via oggi le vaccinazioni presso l’ospedale di Sapri. Indicativamente nel primo pomeriggio comincerà l’attività di somministrazione delle dosi al personale sanitario e agli oss che lavorano presso il presidio dell’Immacolata. In questo modo la struttura sanitaria del Golfo di Policastro sarà autonoma sia in questa prima fase di vaccinazioni che riguarderà i soli dipendenti, sia in quella successiva che prevede somministrazioni di massa.

Vaccinazioni per 260 dipendenti

Saranno 260 i dipendenti chiamati a vaccinarsi; conclusi questi – presumibilmente entro l’inizio della prossima settimana – si procederà con i dipendenti del distretto sanitari, circa 240.

Le vaccinazioni verranno effettuate presso l’ospedale saprese ma non si esclude per le prossime fasi anche di interventi a domicilio.

L’avvio delle vaccinazioni presso il presidio saprese era inizialmente previsto per ieri, poi si è segnalato un ritardo di 24 ore.

Insieme a Roccadaspide, Sapri era l’unico ospedale del comprensorio del Cilento e Vallo di Diano non inserito nella rete spoke per le inoculazioni. Il presidio della Val Calore dipenderà dal nosocomio di Battipaglia.