Chiuso un anno molto complicato, per lo sport in generale, è tempo di guardare avanti in casa Atletica Agropoli. Il 2020, nonostante le tante problematiche, ha portato importanti traguardi per il movimento cilentano, laureatosi ad esempio vicecampione d’Italia nella prova a multiple a squadra femminile. Lo stesso team, ora, è pronto a ben figurare anche nel 2021. Agropoli, dall’11 al 13 Giugno 2021, ad esempio, ospiterà la finale B dei Campionati di società Assoluti, che metterà cosi ancora una volta la città delfina al centro dei riflettori nazionali. Queste le parole pronunciate, nelle scorse ore, dal presidente, della stessa realtà cilentana, Angelo Palmieri.

Atletica Agropoli: il messaggio di auguri del Presidente Angelo Palmieri

“Le feste di Natale sono da sempre delle pause che ci aiutano a riscoprire i valori della famiglia, dello stare insieme. Quest’anno, invece, ci hanno insegnato che nulla deve essere dato per scontato. Per tutti è stato un anno difficile ma l’augurio più grande che possiamo farci è quello di sperare in un anno migliore. Il 2021 ci vedrà impegnati in nuovi Campionati da organizzare e sfide sportive sempre più ardue ma stimolanti che non vediamo l’ora di affrontare. Auguri a tutti gli amici dell’Atletica Agropoli, perché in ogni caso la speranza conduce più lontano della paura”.

La modalità per avvicinarsi alla prestigiosa realtà cilentana

L’Atletica Agropoli, già nei mesi scorsi, ha comunicato l’apertura delle procedure per le iscrizioni alle attività per l’anno 2020-2021. In questa pagina puoi scaricare il PDF con tutte le informazioni legate all’ingresso con il sodalizio cilentano.