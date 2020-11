Cilento, Diano e Alburni: scatta obbligo di catene anche su strade provinciali

La Provincia di Salerno ha partecipato al Comitato Operativo per la Viabilità (COV) convocato in videoconferenza dal Prefetto di Salerno. Presenti anche ANAS autostrade e Forze dell’ordine. “Il Comitato è stato convocato – dichiara il Presidente Michele Strianese – per definire la prima fase di pianificazione delle attività necessarie per affrontare eventuali emergenze da neve.” In quella sede sono state illustrate le due ordinanze 1029 e 1030 con le quali il Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, ha disposto, ai sensi del Codice della Strada, l’obbligo di pneumatici invernali sulle strade provinciali statisticamente più interessate dalle precipitazioni nevose, oltre che da formazione di ghiaccio nel periodo invernale.

L’obbligo è in vigore dal 15 novembre 2020 al 30 aprile 2021.

A seguire sarà presentato il Piano Neve che, come ogni anno, traccerà le linee guida degli interventi, dei presidi e delle risorse rese disponibili dalla Provincia di Salerno per garantire la sicurezza delle nostre strade, specie nelle aree più interne, di collina e di montagna.”





Tratte acquisite di recente da ANAS:

SR 18 da km123+650 al km 204+820;

SR 517 dal km 1+710 al km 32+765;

SR 517 Dir (svincolo Torre Orsaia – Inn. SS 18 – Torre Orsaia);

SR 95 (svincolo Atena Lucana – confine Regione Campania);

SR 95 (inn. SS 598 – Svincolo SS 598;

CILENTO INTERNO E COSTIERO

Sp 16 (Sapri – Caselle in Pittari);

SP 17 (Bosco – Foria di Centola);

Sp 18 (Laurito – Sanza);

Sp 19 (Roccagloriosa – Torre Orsaia);

Sp 84 (Futani – San Mauro);

sp 87 (Ceraso – Sr 447);

Sp 93 (Rofrano – Ponte Trave);

Sp 143 (Montano Antilia – Abatemarco)

SP 143 Var (bretella Massicelle);

Sp 198 (Palombara);

Sp 269 (Ascea – Ceraso);

Sp 346 (Abatemarco – Massicelle);

Sr 447 (Foria – San Mauro La Bruca);

Sr 447 Racc. A (Foria – Futani;

Sp 17 (Bosco – Acquavena);

Sp 54 (Caselle in Pittari – Morigerati – Vibonati);

Sp 210 (inn. Sp 54 – Sicilì);

Sp 349 (Battaglia – Casa le Chiappe);

Sr 104 (Sapri – conf. Basilicata);

Sr 562 (Marina di Camerota – inn. SS 18);

VALLO DI DIANO

Sp 72 b Monte S. Giacomo – Raccio;

Sp 121 InnestoSP 78 (Sassano) – Monte S.Giacomo. Innesto SP 121;

Sp 125 Innesto SP 35 (Petina) – Innesto SRexSS 426 (Polla);

Sp 307 Innesto SS 166 (cimitero S. Rufo) – InnestoSP 231 – Vignola – Innesto SP 39;

Sp 341 inns. Ss 19 Ter Caggiano – Salvitelle – inn. ss 94;

Sp 394 InnestoSP 307 (Petrosa) – Camerino – Lamelle – Innesto SS 166:

Sp 442 Isca/Pantanella (valle del melandro) – ex SS 19/ter (dal confine Provincia alla ex SS19/ter;

Sp 442 Dir Innesti SP 442 – Innesto SP 341 (Caggiano);

Sp 51 b (inn. SS 19 – Sr 103);

Sp 144 Innesto SR 103 (Prato Comune) – Montesano sulla Marcellana – Innesto SR 103;

Sp 192 Innesto SS 19 (Scalo di Montesano) InnestoSP 51 per Arenabianca;

Sp 273 InnestoSP 180 – confine Provincia di Potenza;

Sr 103 Innesto SS 19 – Bivio SP 51 (Arena Bianca) – Innesto SSexSS 276 (Tramutola) – Innesto SRexSS 103Var – Confine Provincia Basilicata;

Sr 103 Var. Inn.SR103 (km.ca 19+000) – Confine Regione Basilicata (fine galleria Cessuta);

Sr 276 Confine Provincia – Innesto SR 103 (km.ca 17+500);

CILENTO INTERNO / ALBURNI

Sp 11 c Innesto SREXSS488 (Bivio Ponte Rotto) – Innesto SP69 (Laurino);

Sp 11 d Innesto SP69 (Laurino) – Innesto SP 342 (Piaggine – Bivio Sacco) – Sella del Corticato – S. Marco – Piedimonte (Innesto SP 39);

Sp 69 Innesto SP 11 (Presso Laurino) – Località Villa Littorio (Piaggine);

Sp 72 c Innesto SP11D (Piaggine) – località Madonna del Monte Vivo (Piaggine);

Sp 168 Innesto SP 11 – Laurino – Innesto SP 11;

Sp 229 Innesto SP 11 – (S. Cristoforo Piaggine) – Innesto SP 69 (L.tÓ S.Lorenzo di Villa Littorio in Laurino);

SP 342 Innesto SS 166 – Roscigno – Sacco – Innesto SP 11;

Sp 343 Innesto SP 13 (Località Sella di Magliano) – Innesto SR ex SS 488;

Sp 341 Innesto SP11 – continuazione SC Laurino/Campora;

Sp 388 Centro Abitato di Piaggine – Monte Cervati;

Sp 439 Innesto SS 166 (Ponte Sette Luci) – Innesto per Villa Littorio – Innesto SS 166 (Bellosguardo Isca Tufolo);

Sp 440 Innesto SP439 (Isca Tufolo) – Ponte sul torrente Fangiola – Innesto SP 69 (Villa Littorio);

Sr 488 ex d Felitto – Ponte Rotto – bivio Magliano Vetere – Stio (bivio SP 47);

Sp 12 Innesto SS488 presso Controne – Bivio Castelcivita – Bivio S. Vito – Ottati – S. Angelo a Fasanella – Corleto Monforte – Innesto SR ex SS 166 presso il Cimitero di Corleto Monforte;

Sp 44 Innesto SP 12 (Bivio S. Vito) – Innesto SS 166 (Aquara);

Sp 247 Innesto SP12 – S. Angelo a Fasanella – Casone Aresta di Petina;

Sp 418 Roscigno Centro Abitato – Innesto SP124 (Bellosguardo);

Sr 488 ex c Roccadaspide (bivio SS 166) – Castel S. Lorenzo – Felitto;

CILENTO INTERNO / VALLO DELLA LUCANIA

SP 13 C Monteforte Cilento (km.ca 22+400) – bivio Magliano Vetere – Innesto Sr ex SS 488 (Stio);

Sp 47 Inn.SRexSS488 (Stio) – Bivio SP56 (Orria) – Bivio SP370 – Bivio SP80 – Località Cardile (Gioi) – Innesto SRexSS488 (presso Moio della Civitella);

Sp 56 Innesto SS 18 – Ostigliano – Perito – Orria – Innesto SP 150 (Bivio Piano Vetrale) – Innesto SP47;

Sp 117 Innesto SS 18 – Centro Abitato di Novi Velia;

Sp 118 Innesto SR ex SS 488 – Cannalonga;

Sp 142 Innesto SR ex SS 488 (Ponte Rotto) – Campora – Innesto SP 142 Var;

Sp 284 Innesto SP13 – centro urbano Magliano Nuovo;

Sr 488 ex E Stio (bivio SP 47) – Bivio Campora (Innesto SP 142) – Moio della Civitella (bivio SP 47) Moio della Civitella ( bivio SP 47) – Inn. SS 18 (Vallo della Lucania);

MONTE STELLA

SP 15 (Perdifuno – inn. Sp 116);

Sp 46 inn. SS 18 Campetelle – inn. Sp 15 Mercato Cilento;

Sp 448 Inn. Sp 15 – Serramezzana;