Frutta e sport: come sceglierla e perché la banana è l’arma segreta degli atleti

Tutti noi sappiamo che la frutta rappresenta una grande risorsa per il nostro organismo, perché ci aiuta ad integrare alcuni elementi fondamentali come le vitamine, i minerali e i liquidi. Le sue proprietà danno la possibilità all’organismo di mantenersi in forma e di alzare la qualità del sistema immunitario.

È chiaro poi che la frutta fa bene anche agli sportivi, e ci sono alimenti particolari come la banana che richiedono uno studio più approfondito. Questi frutti, pur essendo poveri di acqua, abbondano di potassio: un minerale fondamentale per mantenere in buona salute i muscoli. Vediamo quindi come scegliere la frutta nel modo giusto e quali sono le numerose proprietà delle banane.

Frutta e sportivi: alcuni consigli utili

Prima di scegliere la frutta giusta per uno sportivo, bisogna tenere sotto controllo l’indice glicemico. Ogni frutto ha infatti un proprio valore, che potrebbe essere più o meno adatto per chi pratica attività fisica. Inoltre, dall’indice glicemico di un frutto dipende anche se questo possa essere mangiato prima o dopo le sessioni di training.

Cosa cambia realmente? In base a questo indice, il frutto potrebbe dimostrarsi migliore per la fase di recupero, oppure risultare ottimo per incamerare energie prima delle prestazioni sportive. I frutti a basso indice glicemico sono ideali da consumare prima dell’attività fisica, mentre quelli ad alto indice glicemico sono da preferire alla fine dell’allenamento. Mele, pere e frutti di bosco rientrano nella prima categoria, mentre nella seconda categoria troviamo le banane, i kiwi, il melone e l’uva sultanina. Sono da preferire in quanto vanno a reintegrare le riserve di glucosio, consumate dallo sportivo durante l’attività fisica.

Perché la banana è un must per gli sportivi?

Come anticipato poco sopra, la banana è un frutto ottimo per recuperare le energie dopo uno sforzo fisico intenso, ma in alcuni casi può essere consumata anche prima e durante l’attività fisica. Questo perché abbonda di sostanze come le vitamine e il potassio, insieme ad altri minerali come il ferro, il manganese e il magnesio. Per scoprire tutte le proprietà di questo frutto così nutriente è possibile leggere alcune informazioni sulle banane di Fratelli Orsero, ad esempio, così da capire come sceglierle e gustarle al meglio.

Quando si parla delle tante proprietà di questo frutto si fa riferimento al ricco quantitativo di fibre contenuto da questo alimento, ottimo per la regolazione delle funzioni dell’intestino. Inoltre, grazie alla presenza della pectina, le banane sono ideali anche per abbassare i livelli di glicemia nel sangue. Poi ovviamente c’è il potassio, un minerale fondamentale per combattere i crampi e per potenziare la connessione fra i muscoli e il cervello, migliorando la ricezione degli impulsi nervosi. Le banane sono indicate anche per i soggetti che soffrono di anemia, perché contengono ferro.

In sintesi, dunque, la frutta è un elemento essenziale per la dieta di qualsiasi persona, sportivi compresi.