Castellabate, slitta avvio del servizio mensa

L’Amministrazione di Castellabate – in accordo con il presidente della Castellabate servizi, società in house che gestisce il servizio, e della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo – ha deciso di rinviare alla prossima settimana l’avvio delle attività della mensa scolastica.

In attesa dell’evoluzione della situazione, la partenza della somministrazione dei pasti agli studenti, precedentemente fissato a lunedì 19, è stato quindi spostato a lunedì 26 ottobre.

“L’anno scolastico 2020/2021 è partito già con qualche intoppo ma visto lo stato emergenziale che stiamo vivendo era da mettere in conto – dichiara l’assessore alla Pubblica istruzione, Elisabetta Martuscelli – siamo però fiduciosi che presto i nostri studenti possano tornare tutti in classe e che i servizi connessi, come la mensa scolastica, possano ripartire senza interruzioni. L’amministrazione e le istituzioni scolastiche vogliono, per questo, lanciare un messaggio di speranza e di positività perché in ogni caso la scuola non si ferma e, con l’impegno di tutti, i progetti legati al mondo dell’infanzia e dell’istruzione verranno portati avanti”.