Salernitana: domani granata in campo per la Coppa Italia

La Salernitana , dopo il pari di sabato all’esordio contro la Reggina in Serie B, tornerà in campo nella giornata di domani. Turno interno allo stadio “Arechi”, come contro i calabresi amaranto, per il team campano affidato al tecnico Fabrizio Castori. I padroni di casa attenderanno, alle ore 18:00, il Sudtirol, formazione di Bolzano che milita nel girone B di Serie C. La sfida tra granata e biancorossi sarà diretta dal sig. Daniele Paterna della sezione di Teramo. Chi passa affronterà, nella sfida in gara secca poi, la Sampdoria, club che milita in Serie A.

Lo stato di forma del Sudtirol

Il Sudtirol, trainato dall’allenatore ex settore giovanile dell’Inter Stefano Vecchi, arriva a Salerno dopo il successo in Coppa Italia nel primo turno. I biancorossi infatti hanno superato, lo scorso martedi, il Latte Dolce, squadra di quarta serie. Nel 2-1 finale a segno, per i prossimi avversari dei granata, Rover e Polak, nel primo tempo. Con lo stesso risultato, maturato in trasferta, la formazione di Bolzano ha superato il Ravenna, nella prima giornata di campionato di Serie C. A regalare tre punti al Sudtirol sono stati i sigilli di Tait e Beccaro.

Gli ultimi precedenti

Tre le sfide disputate negli ultimi 10 anni tra Salernitana e Sudtirol. Nell’agosto del 2010 in Coppa Italia a superare il turno furono i biancorossi, con un secco 0-2. Nel campionato di Serie C 2020-2011, invece, a vincere sia all’andata, per 0-1, che al ritorno, per 2-1, furono i granata.

I convocati granata

PORTIERI: Belec, Guerrieri, Micai.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Curcio, Gyomber, Karo, Lopez, Migliorini, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Iannoni, Kupisz, Lombardi, Schiavone.

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

Salernitana: Leonardo Capezzi a titolo definitivo

La. Salernitana ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’95 Leonardo Capezzi. Il calciatore, che ha firmato con il club granata un contratto triennale, vestirà la maglia numero 28.