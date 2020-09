Eccellenza: amichevoli per Agropoli e Buccino Volcei

Si avvicina il ritorno in campo per le squadre d’Eccellenza, che mercoledi e domenica completeranno il primo turno di Coppa Italia. Tante i test degli ultimi giorni, con Agropoli e Buccino Volcei in campo per le amichevoli. In Serie D l’esordio ufficiale per i club di quarta serie è fissato per la prossima domenica, per lo start del campionato. Raggiante Gianluca Esposito tecnico della Polisportiva Santa Maria, che ha rilasciato dichiarazioni sull’avvio imminente all’ufficio stampa dei giallorossi.

Eccellenza: amichevole per l’Agropoli

L’Agropoli, nel pomeriggio di ieri allo stadio Torre, ha superato il Vietri Raito, formazione neo-promossa in Prima Categoria. La squadra delfina ha vinto per 2-1, con Chiariello e D’Ambrosio a segno. Buone indicazioni per Carmine Turco, allentore agropolese, dopo la sgambata di domenica scorsa contro la Poseidon-Licinella. Il tecnico ha fatto ruotare tutti gli effettivi a sua disposizione, alla ricerca di soluzioni del atch ufficiale, di mercoledì, in Coppa Italia contro il Faiano.

Due test ravvicinati per il Buccino Volcei

Successo in amichevole anche per il Buccino Volcei. I rossoneri, venerdi, hanno superto la Poseidon-Licinella per 5-1. Mattatore per i volceiani Eddy Campione, che ha firmato una tripletta nel primo tempo. Nella ripresa, ad arrotondare il risultato, in rete Cozzolino e Malafronte. Mercoledi, invece, sconfitta con la Polisportiva Lioni. La formazione irpina, inserita nel gruppo B d’Eccellenza, si è imposta per 2-1 dopo un confronto molto equilibrato e combattuto. Per i ragazzi di Pietropinto in rete ancora Campione.

Serie D: Polisportiva Santa Maria le parole del tecnico Esposito

“Sono 34 tappe di un bellissimo percorso. Vanno affrontate tutte, non ci interessa chi affronteremo prima o dopo perché saranno tutte partite difficili. È un girone molto affascinante. Un calendario bello che ci mette di fronte un derby alla prima giornata e lo prepareremo bene, sapendo che sarà la prima di 34 battaglie. Il Cilento è molto accogliente, un territorio stupendo e sicuramente è bello poter fare calcio in realtà come queste. Derby? Due squadre che si sono già affrontate in amichevole, due società che si rispettano molto. Sarà una bellissima partita”.