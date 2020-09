Nel pomeriggio in cui i la Polisportiva Santa Maria ha conosciuto il loro destino, con l’inserimento nel girone I, è andato in scena al “Carrano” un test congiunto con la Virtus Cilento, formazione conterranea impegnata nel campionato di Eccellenza. Questo il riepilogo, fornito dall‘ufficio stampa giallorosso, del match terminato 0 a 0. Nelle prime battute, da segnalare sono solo due tentativi con Tandara e Konios. La formazione ospite non è timida al cospetto degli avversari di categoria superiore, provando ad allungarsi sulle corsie esterne. I giallorossi sono nuovamente insidiosi alla mezz’ora con Tandara, ma la risposta di Tesoniero è semplice. Poco dopo è fuori misura anche la botta di Maio. Nella ripresa, mister Esposito cambia gran parte dell’undici titolare, forze fresche in campo anche per mister Castiello. Diversi i tentativi dei giallorossi che non riescono a scardinare però la porta della Virtus. È sfortunato anche Simonetti poco dopo la mezz’ora, la sua conclusione è intercettata dall’estremo difensore ospite. La Virtus fa tremare, quindi, la Polisportiva con un palo di Domenico Maiese. Nel finale del test congiunto, occasione ghiotta per Brogna che con un bel piattone al volo sfiora la rete. Non sortiscono gli effetti sperati neppure un colpo di testa ravvicinato di Di Di Mauro e un tiro ravvicinato di Campanella

Polisportiva Santa Maria: ufficiale il ritorno di Vincenzo Romano

Vincenzo Romano torna alla Polisportiva Santa Maria. L’attaccante agropolese, classe 2001, vestirà nuovamente i colori giallorossi dopo la parentesi in serie D con la Sangiustese, dove ha collezionato 24 presenze e realizzato una rete e tre assist. Si tratta di un gradito ritorno visto che Romano è stato già protagonista assoluto con la maglia giallorossa durante l’anno del salto di categoria dalla Promozione all’Eccellenza e, poi, nel primo anno di Eccellenza.

Le parole del calciatore

“Sono felice di vestire nuovamente la maglia della Polisportiva Santa Maria. Questa società mi ha dato tanto e ritrovarsi in serie D è un immenso piacere. Spero di fare bene e di poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali”.