Virtus Cilento: pari all’Ardisani con il Sant’Agnello

Debutto stagionale per la Virtus Cilento, team reduce dal salto in Eccellenza dopo la conquista del gruppo D di Promozione nella passata stagione. La squadra affidata al riconfermato Domenico Castiello attendeva, allo stadio Ardisani di Casal Velino, il Sant’Agnello. Terzo incomodo del girone L della manifestazione regionale il Castel San Giorgio, inserito inoltre con il Sant’Agnello e cilentani nel gruppo C d’Eccellenza.

Il primo tempo tra Virtus Cilento e Sant’Agnello

La Virtus Cilento parte con Tesoniero tra i pali, Esposito E. e Giordano nel cuore della difesa con Maiese D. e Gargaro ai lati. Manzillo opera in regia assistito da Pecora e Santonicola, davanti Passaro e Santangelo agiscono dietro Esposito G.Sono i padroni di casa a passare subito grazie ad un guizzo di Esposito G, che all’ottavo fissa il parziale sull’uno a zero. I cilentani, padroni del campo, sfiora il raddoppio con due piazzati: i colpi balistici di Maiese D. e Manzillo non trovano però lo specchio della porta. Nel finale della prima frazione ancora la squadra di Castiello pericolosa Esposito G, però, viene anticipato a pochi centimetri dalla porta.

La ripresa

Nella ripresa il Sant’Agnello, con in campo tanti giovani, parte con maggiore cattiveria provando ad impensierire la retroguardia dei cilentani. Gli ospiti prendono fiducia e agguantano il pari, al 15′, direttamente da calcio di punizione: è Liguori, dal settore sinistro, a beffare Tesoniero, dai 20 metri, con una traiettoria che si insacca nell’angolino basso. Col passare dei minuti le squadre si aprono alla ricerca del punto del vantaggio. Santonicola, Giordano e Maiese E. provano, mancando di precisione, ad indirizzare la sfida sui binari cilentani. Termina cosi uno ad uno allo stadio Ardisani.