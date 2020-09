Coppa Italia Eccellenza: riparte il calcio anche tra i dilettanti

Dopo le partite a cavallo tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo anche nel dilettantismo si torna a giocare. Si vedrà cosi rotolare, finalmente, un pallone anche sui manti erbosi dei campi di provincia. Le prime gare ufficiali della nuova stagione andranno in scena, infatti, nel week-end alle porte. Saranno le squadre di Eccellenza ad aprire le danze dando vita al primo turno di Coppa Italia, vinta nella passata stagione, in Campania, dall’Afragolese sul Costa d’Amalfi. Queste le gare della manifestazione che riguarderanno le squadre della nostra provincia, è possibile, invece, guardare il panorama completo regionale cliccando qui.

Coppa Italia: le gare del week-end

Le gare del sabato

Si inizierà dalle gare del sabato dove il Salernum Baronissi, new entry nella categoria, ospiterà il Faiano, nel gruppo P che vedrà riposare l’Agropoli. In contemporanea domani, alle 15:30, l‘Alfaterna, squadra molto rinnovata, attenderà, nel girone O che vede incluso anche il Buccino Volcei, la Scafatese, una delle squadre che punterà al salto in Serie D.

I match domenicali

Alle 15:30 di domenica due i match in programma. La Virtus Avellino farà visita all‘Angri, dove vigile sarà il Cervinara altro team irpino inserito nel raggruppamento N. La neopromossa Virtus Cilento debutterà in casa contro il Sant’Agnello, con il Castel San Giorgio spettatore interessato del girone L. Chiude il cerchio, per le salernitane, la Calpazio, che alle 17:00, affronterà il Vico Equense, nel gruppo M che vede inserito anche il Costa d’Amalfi.