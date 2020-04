Caselle in Pittari festeggia i cento anni di Maria Salamone

Il Sindaco di Caselle in Pittari, Giampiero Nuzzo e il Vice Sindaco Gerardo Gallo hanno fatto visita alla Signora Maria Salamone nel giorno del suo 100^ Compleanno: a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Cittadinanza, hanno rappresentato alla concittadina centenaria e a tutti i suoi familiari sinceri auguri e vivissime felicitazioni per il brillante traguardo raggiunto. L’evento straordinario, rappresenta un privilegio e motivo di orgoglio per tutta la Comunità di Caselle in Pittari, tanto più’ che da oggi può annoverare addirittura ben quattro centenari.

Purtroppo, a causa delle note disposizioni normative per l’attuale emergenza sanitaria, sono assenti anche molti dei suoi nipoti emigrati per lavoro e non è stato possibile festeggiare pubblicamente la neo-centenaria, ma il Sindaco, rappresentando il sentimento di tutti i casellesi, non ha voluto far mancare il calore, l’affetto e la vicinanza di tutta la Comunità a Zia Maria, omaggiandola nell’occasione con una targa ricordo.

Da oggi, Caselle in Pittari ha quattro centenari e si conferma sicuramente tra i Paesi del Cilento con il tasso di longevità piu’ alto.