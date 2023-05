200 aleti invadono Ispani grazie al Triathlon Festival

Oltre 200 atleti provenienti da tutti Italia hanno letteralmente invaso il comune di Ispani in occasione del Triathlon Festival, manifestazione sportiva che si è svolta lo scordo weekend nel cuore del Golfo di Policastro. Nonostante il tempo incerto, tutte le gare si sono svolte regolarmente e nel migliore dei modi, regalando momenti di grande intensità.

I campionati di Para Aquathlon

Ma la vera novità è stata rappresentata dalla prima edizione dei campionati italiani di Para Aquathlon che ha visto, anche in questo caso, la presenza di numero atleti disabili provenienti da tutta Italia. Tante le emozioni in una due giorni dedicata allo sport, come sottolineato dal presidente dell’associazione Ad Maiora Armando Giffoni.

Il commento degli organizzatori

“È stata una manifestazione bellissima – ha dichiarato il presidente Giffoni – Sia dal punto di vista sportivo che di promozione del territorio. Noi come associazione Ad Maiora sposiamo a pieno l’indirizzo della Provincia e della Regione di destagionalizzare le presenze turistiche nel nostro territorio. Questo il motivo per il quale abbiamo deciso di farla in questo periodo“.

E poi aggiunge. “La novità assoluta di questa edizione del Triathlon Festival è stata rappresentata dalla prima edizione dei campionati italiani di Para Aquathlon. Tantissimi gli atleti disabili che hanno gareggiato e soprattutto hanno dato un esempio a tutti i partecipanti. Una gara davvero emozionante per tutti noi“.

Sport, promozione del territorio e tante emozioni, un mix di elementi che hanno reso davvero unico il Triathlon Festival d’Ispani.