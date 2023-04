171° anniversario Fondazione della Polizia di Stato: l’appuntamento nella bellissima cornice della Certosa di Padula

Domani, 12 aprile 2023, la Polizia di Stato compie 171 anni di vita, e in occasione di questo importante anniversario, si terrà una cerimonia per celebrare l’impegno e la dedizione degli uomini e delle donne in divisa che quotidianamente operano al servizio del Paese.

L’appuntamento

La cerimonia si svolgerà a Padula, presso la Certosa di San Lorenzo, uno scenario suggestivo che coniuga la bellezza del luogo con lo spirito di servizio della Polizia di Stato. La cerimonia inizierà alle ore 11:00 e vedrà la partecipazione del Prefetto, delle autorità militari, civili e religiose della Provincia.

La Polizia di Stato è stata fondata nel 1852 e da allora ha percorso un lungo cammino, evolvendosi insieme alla società e migliorando continuamente senza mai perdere di vista il suo obiettivo più profondo: essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.

Polizia di Stato, cenni storici sulla Fondazione

Durante questi 171 anni, la Polizia di Stato è passata da una struttura militare ad una civile ad ordinamento speciale, mantenendo però sempre intatta la sua identità e la sua missione di assistere chi ha bisogno nelle tante situazioni di difficoltà vissute dal Paese.

La Polizia di Stato è composta da donne e uomini che con passione e impegno operano al servizio del cittadino, sempre presenti per garantire la sicurezza delle comunità di cui fanno parte.

Gli interventi

Durante la cerimonia, il Questore della Provincia di Salerno, dott. Giancarlo Conticchio, terrà il discorso di rito, dopo i messaggi e i saluti istituzionali. Nella fase successiva si procederà alla consegna delle onorificenze ai membri della Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.

L’evento rappresenterà anche l’occasione per fare il punto sull’attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Salerno, testimoniando l’impegno degli uomini e delle donne in divisa in un anno passato al servizio della collettività.

La Polizia di Stato è un’istituzione fondamentale per il nostro Paese, che opera con professionalità e dedizione per garantire la sicurezza e la protezione dei cittadini. L’orgoglio e il senso di appartenenza che animano gli uomini e le donne della Polizia di Stato sono un esempio di impegno e sacrificio che merita di essere celebrato e riconosciuto.