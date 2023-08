Vibonati: tutto pronto per accogliere Emanuela Aureli

Questa sera , venerdì 11 Agosto, non una data qualsiasi ma quelle da ricordare per il comune di Vibonati, inaugura il nuovo anfiteatro Marconi e lo fa in grande stile ospitando lo spettacolo “Mamma ho perso L’Aureli”. Protagonista assoluta della serata Emanuela Aureli un’autentica regina della comicità. Imitatrice e attrice, presenterà il suo esilarante spettacolo di cabaret e musica, capace di coinvolgere e trascinare tutti gli spettatori in risate e puro divertimento

La protagonista: Emanuela Aureli

Con il carisma che l’ha imposta tra i personaggi televisivi più noti e amati, proporrà versioni inedite delle sue imitazioni, tanto che sembrerà di ascoltare davvero le voci di Milly Carlucci, Mara Venier, Maria De Filippi, Barbara d’Urso, Valeria Marini, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Malika Ayane, Sandra Mondaini, Monica Bellucci, Raffaella Carrà, Patty Pravo, Romina Power, solo per citarne alcune. Con l’artista ternana si apre ufficialmente la stagione teatrale nel paese dei Portali , pronto ad accoglierla con tutto l’ entusiasmo e il calore nella meravigliosa terra del Cilento.

Il ricchissimo calendario eventi di Vibonati

Vibonati in quest’estate ha presentato un calendario eventi molto ricco, con quattro, giornate che hanno visto la partecipazione di artisti di livello nazionale. Oltre alla protagonista di questa sera, Emanuela Aureli, hanno calcato il palco dell’anfiteatro Marconi anche Peppe Iodice, Corrado Tedeschi e Mario Zamma. Un’estate all’insegna del cabaret e del divertimento quella di Vibonati. Il mese di agosto si concluderà con il Villammare Film Festival.