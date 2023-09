Vasto incendio a Castelnuovo Cilento nella notte, minacciate le abitazioni

Tragedia sfiorata a Castelnuovo Cilento. Un violento incendio sviluppatosi verso le ore 23,00, alimentato da un forte vento, ha interessato la collina della Località Mandrone, mettendone seriamente a rischio l’abitato. L’immediato intervento della Polizia Locale, che ha attivato i soccorsi e si è resa immediatamente partecipe, con la fattiva collaborazione dei Carabinieri, proprietari delle case e cittadini accorsi, hanno evitato il peggio.

L’intervento di spegnimento dell’incendio

Una catena umana con l’ausilio di secchi, ha prelevato l’acqua da una piscina adiacente e ha fatto fronte al fuoco con fiamme oltre i 20 metri, in attesa dei soccorsi.

Indagini in corso

Sono al vaglio degli inquirenti le indagini per far luce sul rogo, che potrebbe essere di origine dolosa, anche in considerazione del fatto che l’incendio si è sviluppato durante una serata ventosa.

Presente sul posto il Sindaco, Eros Lamaida che ha partecipato alle operazioni.