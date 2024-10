Vallo della Lucania: si è conclusa la due giorni dell’assemblea diocesana

Seconda giornata molto intensa quella della Assemblea di inizio dell’anno pastorale 2024/2025 vissuta dalla Diocesi di Vallo della Lucania.

L’incontro

Dopo l’introduzione del Vicario generale Don Franco Pecoraro, il Vicario episcopale per la pastorale Don Giovanni Di Napoli ha illustrato le linee guida di una programmazione pastorale che cercherà di sviluppare sempre più la capacità di camminare insieme, come più volte rimarcato anche dal Vescovo Vincenzo Calvosa nel suo intervento conclusivo che ha molto colpito per la passione e la premura il cuore dei presenti.

Nel corso dei lavori sono stati anche resi noti i responsabili degli uffici di curia tra conferme e novità. Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla formazione al diaconato permanente, alla Scuola di Teologia e all’organizzazione delle iniziative legate all’imminente Giubileo.