Valentina De Risi: “Coppa Italia? Ottimi spunti per la Salernitana”

Dopo la pausa del campionato il torneo di Serie C femminile ha dato spazio alla Coppa Italia di categoria. Per la Salernitana Women di coach Valentina De Risi un successo con il Villaricca, una sconfitta con la Vis Mediterranea ed un pari con l’Independent. A margine delle tre gare a parlare in casa granata è stata proprio la De Risi che ha lasciato qualche battuta sul momento della squadra.

Salernitana Women 1919, le parole di Valentina De Risi sulla Coppa Italia

“La Coppa Italia ha lasciato ottime indicazioni e lo reputo un ottimo banco di prova. Siamo partiti tardi quest’anno a causa del ripescaggio e questa pausa ci serviva per recuperare le tante ragazze infortunate. Queste partite sono state anche l’occasione per dare spazio alle ragazze più giovani che avevano trovato meno minuti nella prima parte del campionato. Le ragazze hanno dato ottime risposte e hanno confermato la bontà della scelta fatta. Hanno sfruttato al meglio un piccolo premio per il lavoro svolto, ho capito che potranno mettermi in difficoltà in futuro su tante scelte.

Mi sono complimentata con tutte perché hanno fatto tre partite di altissimo livello in dieci giorni e sono molto contenta di quello che ho visto. Erano gare dove la tensione non era la stessa del campionato e dove non c’era l’obbligo dei tre punti che chiaramente ci condiziona vista la situazione di classifica. La speranza è che questa manifestazione sia stata un’occasione per prepararsi al meglio per la seconda parte del campionato dove speriamo di raccogliere quello che ci meritiamo

La ripresa del campionato a gennaio sarà dura, abbiamo fissato un calendario fitto di appuntamenti. Ci saranno doppie sedute e tantissimo lavoro sul piano fisico. Dobbiamo cercare di migliorare alcune cose che non sempre hanno funzionato finora. Sappiamo di dover lavorare più degli altri in modo da farci trovare pronte al nuove start”.