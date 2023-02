Un omaggio tra due comuni per rendere onore alle vittime del piroscafo Utopia

Nella giornata di ieri, l’Amministrazione comunale di La Linea de la Conception ha accolto la proposta di Gemellaggio fatta dall’Amministrazione comunale di Buonabitacolo e ha istituito un Comitato di accoglienza per i giorni 16, 17 e 18 marzo 2023 quando una delegazione del centro valdianese si recherà presso il Comune spagnolo per celebrare il gemellaggio e rendere onore alle vittime del naufragio del piroscafo Utopia, avvenuto nei pressi dello Stretto di Gibilterra il 17 marzo 1891.

Le parole del sindaco

“Un importante atto di solidarietà e amicizia tra due comuni accomunati dalla terribile tragedia del naufragio; un gesto significativo – ha dichiarato il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio – che intende restituire onore e memoria alle vittime. Sono molto grato all’assessore Ernesto Alfano e alla professoressa Pina Mafodda, che qualche mese fa mi hanno informato su un fatto di cui non avevamo più memoria. Con l’animo pieno di emozione apprendiamo la volontà del Comune di La Linea di aderire alla nostra Proposta di Gemellaggio e ci prepariamo a fare visita ai luoghi della tragedia che vide morire 6 dei nostri concittadini e circa 580 persone provenienti dal Sud Italia”.

“Ricorderemo le loro speranze, le loro emozioni, il dolore di dover lasciare la loro terra natìa – ha aggiunto Guercio. – Voglio esprimere infine un ringraziamento particolare al caro Juan Franco Rodríguez, Alcalde de La Linea de la Conceptión per aver fortemente creduto con me nella costruzione di una nuova amicizia tra due comuni accomunati da un fatto tragico e importante. La solidarietà tra i popoli è e sarà un punto di forza per le future comunità”.

Il naufragio

A bordo del piroscafo Utopia che era salpato da Trieste, fece tappa anche nel porto di Napoli e avrebbe dovuto raggiungere New York, erano saliti anche 6 cittadini di Buonabitacolo.

A causa di una forte mareggiata il piroscafo si inabissò nei pressi del porto di Gibilterra.

Nel naufragio morirono oltre 580 emigranti.