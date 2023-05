Un nuovo terminal bus in un Comune del Cilento

Il Comune di Castelnuovo Cilento ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di un “Nuovo terminal autobus alla frazione Vallo Scalo” per l’importo complessivo di € 2.385.528,36, di cui € 1.622.250,00 per lavori.

Fondi Pnrr per il Comune di Castelnuovo

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2021 è stata effettuata la ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale – tra gli altri – tra i Comuni fino a 30.000 abitanti o ricompresi nella mappatura delle aree interne, per promuovere bandi rivolti a professionisti che andranno a presentare progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale.

Il Comune di Castelnuovo Cilento è risultato assegnatario dell’importo di € 23.966,44, cosi ripartito: Annualità 2021 per € 2.396,64; Annualità 2022 per €uro 21.569,80.

Il progetto di Castelnuovo

L’Ente cilentano ha proceduto, pertanto, all’approvazione della proposta progettuale in questione al fine di poter cogliere le opportunità offerte dal PNRR. La copertura finanziaria per l’attuazione dell’intervento potrà essere garantita da fondi regionali, statali e/o comunitari nell’ambito dell’attuazione del Pnrr.

L’Amministrazione Comunale retta dal sindaco Eros La Maida ha deciso così di realizzare un nuovo terminal autobus alla frazione Vallo Scalo, consegnando un nuovo servizio alla comunità locale.