Tra ricerca, salute e ambiente: “NuoviOrizzonti”, un convegno al Liceo Pisacane di Padula con l’Università Federico II

Sono i tre concetti-chiave al centro del convegno “nuoviORIZZONTI” che si è svolto oggi alla Certosa di San Lorenzo, a Padula, organizzato dal Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula, guidato dalla dirigente scolastica, prof.ssa Marilena Viggiano. Sono stati tantissimi gli spunti di riflessione lanciati dai relatori agli studenti delle classi 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 4B e 4C che hanno preso parte ai percorsi PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) ORIZZONTI e BANCA D’ITALIA con il supporto dei docenti referenti proff. Giovanna D’Alessio e Bruno Starace.

La giornata

Dopo i saluti della vicepreside Carmela Pessolano, che ha rimarcato la necessità, da parte dei giovani, di investire nel territorio del Vallo di Diano, ha preso la parola Roberta Giudice, che, in qualità di assessore all’Istruzione del comune di Padula, ha rimarcato la necessità di maturare le competenze necessarie per il proprio orizzonte di vita.

A seguire, don Giuseppe Radesca, parroco di Padula, in rappresentanza anche della Diocesi di Teggiano-Policastro, si è soffermato sul concetto di sostenibilità ambientale, inteso anche come l’avere cura del creato, in linea con la spinta ecologica, cara anche a Papa Francesco.

Nel suo interessante intervento, invece, il direttore della BCC Magna Grecia, dott. Salvatore Angione, ha rimarcato la mission dell’istituto di credito cooperativo che, per propria vocazione, deve essere a supporto del territorio, generando valore a sostegno del sistema scolastico, del tessuto imprenditoriale di riferimento e della ricerca più in generale, sottolineando la necessità di fare rete, nell’ottica della sinergia e della collaborazione con il Liceo di Padula

A seguire è stato presentato il P.C.T.O. BANCA D’ITALIA, alla presenza, in collegamento, dell’ing. Dario Marra e del Dott. Francesco De Simone, in rappresentanza anche del dott. Luca Moscadelli, direttore filiale di Salerno, Divisione GSP, della Banca d’Italia.

Le finalità

Dopo l’introduzione degli esperti che hanno spiegato obiettivi e peculiarità delle iniziative messe in campo, gli alunni hanno presentato i progetti realizzati, affrontando le problematiche legate al monitoraggio dell’impronta ecologica e degli impatti ambientali, anche attraverso gli approfondimenti tematici, proposti dagli esperti della Banca d’Italia. Gli alunni hanno collaborato in “team work” nella realizzazione di un progetto di efficientamento gestionale della raccolta differenziata per edifici di grandi dimensioni, in linea con i concetti di economia circolare, riduzione del consumo di plastica ed efficientamento della gestione dell’acqua potabile.

L’esperienza si è concretizzata nella progettazione, realizzazione e installazione di impianti di filtraggio e refrigerazione dell’acqua proveniente dal locale acquedotto ed il restyling nell’organizzazione della raccolta differenziata a KM0 e con i materiali più eco-sostenibili a disposizione. A seguire è stata presentata l’esperienza P.C.T.O. ORIZZONTI, realizzata con l’Università di Napoli Federico II, con l’obiettivo di sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o di formazione terziaria, attraverso l’interazione e la collaborazione con i docenti dell’Università, proff. Arsenio Cutolo e Claudio Sterle.

A prendere la parola è stato il prof. Piero Salatino, professore ordinario di Impianti Chimici e delegato all’Orientamento e ai Rapporti con il Sistema Scolastico dell’Università di Napoli Federico II, che ha offerto un contributo concreto e dall’impronta multidisciplinare sull’importanza dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento come ponti culturali e di formazione tra l’Università e la Scuola Secondaria di Secondo Grado. Tra gli oltre ottanta istituti scolastici campani coinvolti, il Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula, è quello geograficamente più a sud. Nell’ambito del P.C.T.O. “Orizzonti” gli alunni hanno avuto l’opportunità anche di visitare il Laboratorio di Biomeccanica LIMITS per studiare, in ambito oncologico, attraverso l’approfondimento della struttura cellulare, come curare ed intervenire sulle cellule malate lasciando inalterate le sane. Presente al dibattito, il prof. Massimiliano Fraldi, ordinario di Scienza delle Costruzioni della Federico II e direttore del Laboratorio di biomeccanica LIMITS. Il prof. Fraldi è tra le eccellenze campane nella ricerca, con progetti di collaborazione sia a livello nazionale che internazionale. Nel suo intervento, si è soffermato sull’importanza della ricerca di base e dell’innovazione come volàno per il territorio.

L’intervento del Dott. Tommaso Pellegrino

A coronamento del convegno, ha preso la parola il dott. Tommaso Pellegrino, consigliere regionale, medico oncologo di professione. Proprio ieri Pellegrino ha incontrato il prof. Fraldi per discutere dell’avvio di uno studio di ricerca sulla meccanica applicata all’oncologia, concentrato, in particolare, sul tumore della mammella. Il consigliere Pellegrino, nel complimentarsi con il Liceo di Padula, espressione eccellente del territorio, ha rivolto un invito accorato ai giovani a credere nel loro progetto di vita, ad impegnarsi e a maturare le competenze necessarie per vivere e restare in Campania, anche grazie alle opportunità offerte dall’ente regionale.