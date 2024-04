Torna a Roscigno la festa dell’asparago selvatico e della selvaggina: sapori, musica e divertimento per tutti

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni: dal 25 al 28 aprile e il 1° maggio, il borgo di Roscigno Vecchia si prepara ad ospitare la 13^ edizione della Festa dell’Asparago Selvatico e della Selvaggina.

Un’ode al gusto e alla biodiversità

Protagonista indiscusso della manifestazione sarà l’asparago selvatico, un ortaggio prelibato che cresce spontaneamente nei boschi del Cilento e che segna l’inizio della primavera. I visitatori potranno gustarlo in diverse pietanze, preparate con maestria dagli chef locali secondo le ricette tradizionali.

Novità 2024: i menu a base di selvaggina

L’edizione 2024 della Festa vedrà una ghiotta novità: i menu a base di selvaggina. Cinghiale, capriolo e daino saranno i protagonisti di piatti raffinati e gustosi, perfetti per gli amanti dei sapori più intensi.

Non solo cibo: musica, spettacoli e divertimento per tutti

La Festa dell’Asparago Selvatico e della Selvaggina non è solo un’occasione per gustare del buon cibo, ma anche per divertirsi con tutta la famiglia. Un ricco programma di spettacoli allieterà le giornate dei visitatori: sbandieratori, falconieri, musica dal vivo con i gruppi “Anima Nera” e “Valcalore” e, domenica 28 aprile alle 18, il concerto del gruppo folk cilentano “Vienteterra”. I più piccoli potranno divertirsi sui gonfiabili allestiti per l’occasione.

Un’occasione per scoprire il borgo di Roscigno Vecchia

La Festa dell’Asparago Selvatico e della Selvaggina è anche un’occasione per visitare il suggestivo borgo di Roscigno Vecchia, un piccolo gioiello incastonato tra le colline del Cilento. Il borgo, completamente abbandonato negli anni ’50 a causa di una frana, è stato poi recuperato e riaperto al pubblico nel 2000.

Informazioni utili

La Festa dell’Asparago Selvatico e della Selvaggina si terrà dal 25 al 28 aprile e il 1° maggio a Roscigno Vecchia. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina Facebook “Roscigno Fest” oppure telefonare al numero 0828/963043.