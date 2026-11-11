Terremoto: cosa fare prima, durante e dopo la scossa secondo la Protezione civile

Il nostro territorio è abituato a convivere con il rischio sismico: sapere cosa fare prima, durante e dopo una scossa può fare la differenza. Ecco le indicazioni della Protezione civile.
Prima del terremoto
- Fai verificare da un tecnico qualificato se muri portanti e collegamenti tra pareti e solai vanno rinforzati.
- Allontana i mobili pesanti da letti e divani, fissa scaffali, librerie e mobili alti alle pareti.
- Appendi quadri e specchi con ganci chiusi.
- Metti gli oggetti pesanti sui ripiani bassi; fissa quelli sui ripiani alti con cera adesiva.
- Applica fermi alle ante della cucina con piatti e bicchieri.
- Impara dove sono i rubinetti del gas, dell’acqua e gli interruttori generali dell’elettricità e come chiuderli.
- Tieni in casa cassetta di pronto soccorso, torcia e radio a batterie, e fai in modo che tutti sappiano dove sono.
- Informati se il tuo Comune ha un piano di emergenza; se non c’è, chiedilo.
Durante la scossa
Al chiuso: riparati sotto lo stipite di una porta inserita in un muro portante, vicino a un muro portante, sotto una trave o sotto un tavolo o un letto robusto. Evita il centro della stanza, dove possono cadere oggetti e detriti. Non precipitarti fuori: attendi la fine della scossa.
All’aperto: allontanati da edifici, alberi, lampioni e linee elettriche, perché possono cadere tegole o vasi. Attenzione a ponti, frane e fughe di gas.
Dopo la scossa
- Controlla le condizioni delle persone vicine e presta i primi soccorsi.
- Prima di uscire chiudi gas, acqua ed elettricità e indossa le scarpe.
- Non usare l’ascensore e fai attenzione alle scale danneggiate.
- All’esterno mantieni la prudenza.
- In zone a rischio tsunami, allontanati dalla spiaggia verso un luogo elevato.
- Limita l’uso del telefono e dell’auto per lasciare libere le linee e le strade ai mezzi di soccorso.
- Raggiungi le aree di attesa previste dal piano di emergenza comunale.
Le indicazioni sono quelle della Protezione civile riportate da una fonte giornalistica: consulta le campagne ufficiali e il piano del tuo Comune.
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