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Terremoto: cosa fare prima, durante e dopo la scossa secondo la Protezione civile

Mobili fissati, interruttori noti e un posto sicuro in casa: le indicazioni della Protezione civile su cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, con una checklist semplice.

Di:
Francesca Di Benedetto
Terremoto
2 min di letturaAggiornato il

Il nostro territorio è abituato a convivere con il rischio sismico: sapere cosa fare prima, durante e dopo una scossa può fare la differenza. Ecco le indicazioni della Protezione civile.

Prima del terremoto

  • Fai verificare da un tecnico qualificato se muri portanti e collegamenti tra pareti e solai vanno rinforzati.
  • Allontana i mobili pesanti da letti e divani, fissa scaffali, librerie e mobili alti alle pareti.
  • Appendi quadri e specchi con ganci chiusi.
  • Metti gli oggetti pesanti sui ripiani bassi; fissa quelli sui ripiani alti con cera adesiva.
  • Applica fermi alle ante della cucina con piatti e bicchieri.
  • Impara dove sono i rubinetti del gas, dell’acqua e gli interruttori generali dell’elettricità e come chiuderli.
  • Tieni in casa cassetta di pronto soccorso, torcia e radio a batterie, e fai in modo che tutti sappiano dove sono.
  • Informati se il tuo Comune ha un piano di emergenza; se non c’è, chiedilo.

Durante la scossa

Al chiuso: riparati sotto lo stipite di una porta inserita in un muro portante, vicino a un muro portante, sotto una trave o sotto un tavolo o un letto robusto. Evita il centro della stanza, dove possono cadere oggetti e detriti. Non precipitarti fuori: attendi la fine della scossa.

All’aperto: allontanati da edifici, alberi, lampioni e linee elettriche, perché possono cadere tegole o vasi. Attenzione a ponti, frane e fughe di gas.

Dopo la scossa

  • Controlla le condizioni delle persone vicine e presta i primi soccorsi.
  • Prima di uscire chiudi gas, acqua ed elettricità e indossa le scarpe.
  • Non usare l’ascensore e fai attenzione alle scale danneggiate.
  • All’esterno mantieni la prudenza.
  • In zone a rischio tsunami, allontanati dalla spiaggia verso un luogo elevato.
  • Limita l’uso del telefono e dell’auto per lasciare libere le linee e le strade ai mezzi di soccorso.
  • Raggiungi le aree di attesa previste dal piano di emergenza comunale.

Le indicazioni sono quelle della Protezione civile riportate da una fonte giornalistica: consulta le campagne ufficiali e il piano del tuo Comune.

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