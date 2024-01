“Tananai Live 2024”: in autunno il nuovo tour al PalaSele

Dopo qualche mese di stop, in seguito a una stagione 2022-2023 di successi, Tananai torna a far suonare la propria musica annunciando il nuovo tour “Tananai Live 2024” nei palasport di tutta Italia il prossimo autunno, nei mesi di novembre e dicembre. Tananai è pronto a tornare per un 2024 all’insegna di nuova musica e apre il nuovo anno con la promessa di rincontrare il proprio pubblico dal palco dei principali palasport italiani. Con la nuova tournée il cantautore arriverà al PalaSele di Eboli (SA) venerdì 15 novembre. I biglietti per il “Tananai Live 2024” sono disponibili online da oggi 22 gennaio alle ore 16:00. Per maggiori informazioni e biglietti: https://www.magellanoconcerti.it

Il tour

Il 2023 ha visto Tananai protagonista, apprezzato da pubblico e critica con oltre 40mila biglietti venduti per il suo primo tour nei palasport completamente sold out nel 2023 e un’estate live da tutto esaurito nei principali festival di tutta Italia, in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti dello scorso anno con “Rave, Eclissi” (doppio disco di platino) e #5 nella classifica dei singoli più acquistati con “Tango” (quadruplo disco di platino). Consolidata la sua figura di cantautore sincero e versatile, Tananai apre ora una nuova fase della sua carriera artistica.

Il calendario del Palasele

Manca intanto ormai pochissimo al ritorno della musica live al PalaSele di Eboli dove, come sempre, faranno tappa i principali tour indoor e il top del pop italiano con la programmazione dei grandi live a cura di Anni 60 produzioni. Si riparte tra meno di un mese con il ritorno “aTuttoCuore” di Claudio Baglioni martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio. Grande attesa anche per la prima volta al PalaSele di Gazzelle sabato 16 marzo con il “Dentro x Sempre Tour” e il ritorno dei Me Contro Te con “Lo show dei 10 anni” sabato 20 (ore 18) e domenica 21 aprile (ore 15). Per informazionisulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

