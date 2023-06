“Summer-Camp 2023”: benessere e divertimento gratuito per i giovani di Caselle in Pittari

La tanto attesa Colonia Estiva Summer-Camp 2023 è finalmente alle porte e l’amministrazione comunale di Caselle in Pittari è pronta ad accogliere i giovani residenti per offrire loro un’indimenticabile esperienza di divertimento, relax e spensieratezza al mare.

Quest’anno, come sempre, l’iniziativa è parte integrante delle attività e delle azioni promosse dalla municipalità nel campo delle politiche sociali e giovanili, dimostrando così l’impegno costante nel garantire il benessere dei giovani del territorio.

Ecco il Summer camp 2023

Il Summer-Camp 2023, organizzato in collaborazione con il Piano di Zona S9 e grazie a un protocollo d’intesa con il Comune di Morigerati, è aperto a tutti i ragazzi residenti nei due comuni, con un’età compresa tra i 6 e i 15 anni. Questo evento entusiasmante si svolgerà dal 10 al 28 luglio 2023 presso un suggestivo lido che sarà a disposizione esclusiva dei partecipanti.

Affinché nessun giovane resti escluso da questa opportunità, l’amministrazione comunale ha stabilito che la partecipazione al Summer-Camp sarà completamente gratuita. Si tratta di una splendida occasione per i ragazzi di trascorrere le loro giornate estive in compagnia dei loro coetanei, creando nuove amicizie e godendo delle attività e dei servizi che saranno offerti.

Le modalità di iscrizione

Per partecipare, è necessario presentare la richiesta di iscrizione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 luglio 2022. I moduli per l’adesione sono disponibili presso gli uffici comunali, dove sarà possibile ottenere ulteriori informazioni in merito all’iniziativa.

In alternativa, è possibile rivolgersi all’Ufficio Settore Amministrativo/Politiche Sociali del Comune di Caselle in Pittari o contattare direttamente il Delegato Comunale alle Politiche Sociali, il Sig. Domenico Torre, responsabile organizzativo di questa entusiasmante iniziativa estiva.

L’amministrazione comunale di Caselle in Pittari è lieta di offrire ai giovani residenti un’opportunità unica per vivere un’estate all’insegna del divertimento, dell’amicizia e del relax.

La Colonia Estiva Summer-Camp 2023 promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti, permettendo loro di creare ricordi che dureranno per tutta la vita. Non perdete l’occasione di iscrivervi e partecipare a questa straordinaria avventura estiva!