Si conclude la vicenda legata alla scuola di via San Francesco di Atavilla Silentina

Si conclude, con un accordo tra scuola e genitori, la vicenda legata alla scuola di via San Francesco di Atavilla Silentina.

La riunione

Solo poche ore fa si è tenuta una lunga riunione per discutere della nuova allocazione delle classi della scuola di via S. Francesco.

Delle soluzioni erano già state prospettate dal sindaco, Francesco Cembalo, ma a riguardo erano tanti i genitori diffidenti.

Agli esiti del confronto tra il sindaco, i genitori, rappresentanti di classe e il dirigente scolastico Vincenzo Fauceglia è emerso che gli alunni delle scuole da spostare in altra sede sono quelli delle classi della Scuola dell’Infanzia, quattro classi drlla Scuola Primaria e sette classi della Scuola

Secondaria di I grado, in un altra sede.

L’incontro

All’incontro, oltre al sindaco, erano presenti il consigliere comunale Sergio Di Masi, la consigliera comunale Lucia Bacco.

È stato proprio il primo cittadino a comunicare che la Scuola dell’Infanzia sarà collocata presso Palazzo Guerra.

I bambini torneranno in classe

Lunedì 4 e martedì 5 dicembre sarà effettuato il trasloco degli arredi. I bambini potranno tornare in classe

mercoledì 6 dicembre.

La Scuola Primaria sarà collocata fino al 22 dicembre, presso i locali della Piastra Parcheggio.

Sempre nei giorni di lunedì 4 e martedì 5 dicembre sarà effettuato anche questo trasloco e le aule saranno rese disponibili da mercoledi 6 dicembre.

Le quattro classi della Scuola Primaria dall’ 8 Gennaio 2024 saranno operative presso il Palazzo Guerra.

La Scuola Secondaria di I grado effettuerà turni pomeridiani dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e turni mattutini il sabato dalle ore 8,20 alle ore 13,20, presso l’istituto sito a Cerrelli, ma solo fino al 22 dicembre.

Le sette classi della Scuola Secondaria di Primo Grado dall’8 gennaio 2024 saranno ospitate presso i locali della Piastra Parcheggio.

I genitori hanno evidenziato le problematiche relative agli alunni con disabilità delle quali si occuperà la dirigenza scolastica.

In linea di massima, quanti vorranno, potranno frequentare anche di mattina nel plesso di Cerrelli, dopo un confronto tra la scuola e ingenitori.

Alla luce della nuova disposizione sarà riorganizzato anche il trasporto scolastico.

In questo modo il comune riuscirà a consegnare i lavori per l’abbattimento e la ricostruzione della scuola di via San Francesco, nei tempi giusti e quindi a non perdere il finanziamento complessivo di 3 milioni e 800 mila euro (6,6 milioni fondi Pnrr e il resto fondi comunali) a cui si aggiungono circa 100 mila euro di risorse comunali utili ad effettuare i lavori necessari a rendere gli spazi fruibili per i prossimi due anni, il tempo previsto per la costruzione della nuova scuola che garantirà agli studenti del territorio un ambiente ottimale.