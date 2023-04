Sfiorata la tragedia a Casal Velino: giovane si ferisce in un incidente sul lavoro

Un 35enne di Casal Velino si è gravemente ferito ad una gamba durante i lavori per la sua ditta di impianti elettrici ed idraulici. Il giovane stava ultimando un impianto elettrico presso una struttura balneare di Casal Velino Marina, quando un attrezzo elettrico, il flex, gli è sfuggito di mano.

L’incidente e le conseguenze

Il flex è finito addosso al 35enne, provocandogli una brutta lacerazione su tutto il muscolo femorale della coscia sinistra. La ferita era profonda e il sangue usciva copioso, scatenando il panico tra i presenti. Il primo ad intervenire è stato il padre, che ha cercato di tamponare la ferita e ha subito allertato i sanitari della centrale operativa 118 di Vallo della Lucania.

In pochi ma interminabili minuti è arrivata un’ambulanza, che ha prestato le prime cure sul posto prima di trasferire il giovane in codice rosso all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La situazione era preoccupante e l’uomo è stato sottoposto d’urgenza ad un delicato intervento chirurgico.

Sono stati necessari centoventi punti di sutura per ricucire la profonda ferita alla coscia, ma l’intervento è perfettamente riuscito. Per fortuna, la lama del flex non aveva provocato gravi danni alla femorale. Un miracolo per il giovane operaio.

Il flex: un attrezzo pericoloso

L’incidente è un monito per tutti gli artigiani: il flex è un attrezzo comune, ma va maneggiato con la massima cura e senza distrazioni.