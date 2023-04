Scontro frontale sulla Cilentana: due i feriti

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 11 sulla Cilentana. È accaduto a circa 200 metri dalla galleria di San Vito, tra Cuccaro Vetere e Ceraso. Due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Si tratta di una Nissan Qashqai e di un’Audi Q5.

Incidente sulla Cilentana: i rilievi

Sul posto i carabinieri della stazione di Cuccaro Vetere che stanno eseguendo i rilievi di rito per accertare le cause del sinistro. Presenti anche le ambulanza inviate dalla centrale operativa del 118 di Vallo della Lucania. Due i feriti trasportati presso l’ospedale San Luca. Non sarebbero in gravi condizioni.

I disagi

Il traffico ha subito rallentamenti a causa dell’incidente e si sono registrate code e disagi. Questo è solo l’ultimo incidente avvenuto in zona.