Sassuolo – Salernitana 2 a 2

Succede di tutto al “Mapei Stadium”. La Salernitana trova il doppio vantaggio nel primo tempo con la prima marcatura di Ikwuemesi e Dia, ma si fa rimontare da una doppietta di Thorstvedt. Nella ripresa i Cavallucci rischiano il tracollo, è Memo Ochoa con interventi miracolosi a portare a casa un punto prezioso.

Il primo tempo

Avvio sprint della Salernitana che trova il vantaggio al quarto minuto con Ikwuemesi che supera Consigli, a tu per tu, aprendo il piattone. Reazione neroverde con il servizio di Berardi per Castillejo che calcia a botta sicura, con il piede buono: stratosferico Memo Ochoa a dire di no. Al 16esimo arriva il raddoppio granata con una bellissima marcatura di Dia. Tchaouna accelera verso l’interno e serve un fendente al compagno, che scaraventa la sfera appena sotto la traversa: 0-2. Al 35esimo i padroni di casa accorciano le distanze: Berardi accende la luce per Defrel che sponda di testa per Thorstvedt bravo a insaccare il tapin.

La rete è benzina sul fuoco per i neroverdi: a pochi istanti dal goal Pinamonti coglie il palo con una conclusione a giro dal limite. Il Sassuolo organizza l’assedio, con i Cavallucci che si rintanano in trenta metri per difendere il vantaggio. Tuttavia, le occasioni sono una per parte con Boloca e Tchaouna, entrambe a lato: si va al riposo sul risultato di 1 a 2.

La ripresa

Due percussioni di Tchaouna. sul ribaltamento di fronte ottima palla dentro di Castillejo, bravo Pirola a limitare Pinamonti. Pareggio del Sassuolo al 52’ ancora con Thordstvedt che si inserisce a fari spenti su un cross di Vina (che riscatta una prestazione fino a questo momento pessima). Bravo Pinamonti a far scorrere il pallone favorendo il compagno. Corre ai ripari Inzaghi fuori Ikwuemesi e Tchaouna per Candreva e Simy.

Le squadre si allungano con il passare dei minuti, nessuna delle compagini sembra accontentarsi del pareggio. Due volte Ochoa riesce a salvare il risultato al minuto 81′, prima respinta su Volpato poi su Lauriente (gettato nella mischia da Dionisi). Ancora vicinissimo al vantaggio il Sassuolo che coglie prima il palo con Mulattieri. Sulla respinta si lancia Berardi a botta sicura, nuovamente un Ochoa da beatificazione a respingere. Ennesima chance per Thorstvedt in pieno recupero, la cestina Fazio con sontuoso intervento.

Nel finale ci riprova la Salernitana, ma non c’è tempo: secondo pareggio della gestione Inzaghi.