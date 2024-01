Mobilità sostenibile ma anche rispetto per l’ambiente, tutto questo grazie al programma Bicibus. Un progetto che per dieci giorni ha coinvolto a pieno l‘istituto comprensivo “Santa Croce” di Sapri attraverso gli alunni delle quarte e quinte classi presenti all’interno della scuola. Tanti gli studenti che hanno aderito al programma e che, neanche a dirlo, hanno raggiunto l’edificio scolastico in bicicletta, tra gioia ed entusiasmo.