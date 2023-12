Santa Marina: il TAR respinge il ricorso relativo alla realizzazione del nuovo canale Torricelli

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è pronunciato respingendo il ricorso per l’annullamento della Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 13/08/2021, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del nuovo canale Torricelli, nell’ambito degli interventi del “piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 Dicembre 2020” – Prima Rimodulazione Del Piano” – “lavori di sistemazione canali di bonifica alla Frazione Policastro Bussentino”. Nella sentenza si legge “…Nella fattispecie in esame i ricorrenti, non contemplati nominativamente dalla delibera, non possono ritenersi dalla stessa direttamente incisi, in quanto essi non rivestono (quanto meno allo stato e salvo diverso esito dei giudizi pendenti, alcuni dei quali peraltro già conclusi in senso negativo) la qualifica di proprietari dei terreni interessati dal progetto…”.

La sentenza

“Anche questa sentenza, come molte altre prima di questa, ha sancito il giusto operato dell’Amministrazione– ha dichiarato il primo cittadino Giovanni Fortunato- d’altronde la realizzazione del canale Torricelli era un lavoro necessario dopo gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020, essenziali perché cose del genere non si verifichino più in futuro.

Cercare di impedire questi lavori costituisce un atto contro il progresso, lo sviluppo e la tutela della vita dei cittadini. Il nostro impegno e la nostra determinazione non saranno mai fermati, continueremo a lavorare incessantemente per la crescita del nostro paese, un cammino che porta alla realizzazione della Città del Futuro. Voglio infine ringraziare gli avvocati Lorenzo Iorio e Umberto Casale per la loro professionalità”.