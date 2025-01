Sangue sul Lungomare di Salerno: accoltellato un giovane

Mattinata di sangue a Salerno dove, sul lungomare Trieste, per cause ancora in corso di accertamento, un giovane di circa 20 anni è stato aggredito e colpito con un coltello.

I fatti

L’episodio è avvenuto all’altezza delle Poste Centrali, nei pressi dei bagni pubblici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i sanitari del 118, che si sono occupati di soccorrere il ferito. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi del caso. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Ruggi di Salerno e, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita, mentre l’aggressore è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato.

Gli interventi sul posto

Sul luogo dell’aggressione sono giunti anche gli uomini della Scientifica per i rilievi del caso. Le indagini sono in corso. Intanto, su quanto accaduto, è intervenuto il Presidente della Commissione Trasparenza al Comune di Salerno Antonio Cammarota che ha riacceso i riflettori sulla sicurezza in città, un problema “mai affrontato in maniera seria da chi di dovere” per il consigliere comunale.

“Da troppi anni denunciamo il pericolo del Lungomare, terra di nessuno tra spacciatori, tossicodipendenti ed extracomunitari non regolari, situazione resa ancora più grave dalla demenziale scelta sulla insufficiente illuminazione pubblica, che favorisce la delinquenza”, ha scritto in una nota Cammarota che chiede di potenziare “il controllo di polizia interforze con uso dell’Esercito, monitorare i soliti noti che si aggirano nelle ore notturne, potenziare l’illuminazione pubblica con fari e lampioni”.