Punti nascita, il sindaco di Sanza Esposito: “Devono rimanere aperti” | VIDEO

La delicata questione relativa alla chiusura dei Punti Nascita coinvolge a pieno anche il Vallo di Diano. Il Punto Nascita presente nell’ospedale “Luigi Curto” di Polla è tra quelli che dovrebbero essere chiusi.

Le dichiarazioni del sindaco Esposito

Una chiusura che, secondo quanto affermato dal Sindaco di Sanza Vittorio Esposito, deve essere assolutamente scongiurata.

“La distonia è che noi siamo aree interne. Il Vallo di Diano è area interna e quindi parliamo di una distonia grande quanto un grattacielo – ha dichiarato il Sindaco di Sanza Vittorio Esposito – Nessuno dice che per stare nelle aree interne e per far fronte allo spopolamento bisogna tenere aperti i Punti Nascita. Io sono sicuro della sensibilità del Governo e della forza del Governatore Vincenzo De Luca e quindi sono certo che i Punti Nascita resteranno aperti. Non è solamente un auspicio ma sono fermamente convinto che il Presidente De Luca, insieme al Governo che deve fare la sua parte, impedisca questa chiusura. Non penso che una partoriente debba andare a Battipaglia, ad Eboli oppure a Vallo della Lucania per partorire quando lo può fare vicino casa. Penso che sia una questione importante e noi come amministrazione lotteremo con forza per affermare questo principio”.