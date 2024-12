Polla: i Vigili del Fuoco regalano un sorriso ai piccoli pazienti del “Luigi Curto”

Anche quest’anno si è tenuta l’iniziativa “Regaliamo un sorriso” fortemente voluta dal Caposquadra Esperto dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina, Bruno Mangieri, e per il secondo anno consecutivo il Natale è stato ancora più speciale per i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’Ospedale Luigi Curto di Polla.

La giornata

I Vigili del Fuoco di Sala Consilina con una delegazione dal Comando Provinciale di Salerno capitanata dal Funzionario Antonio Di Peso, infatti, hanno fatto visita ai bambini ricoverati in pediatria all’ospedale di Polla, portando con sé doni, allegria e un messaggio di speranza ma anche una sorpresa davvero speciale: un mini camion dei Vigili del Fuoco, realizzato a mano da loro stessi. La dedizione e l’affetto con cui i Vigili del Fuoco hanno costruito questo dono hanno suscitato gioia e meraviglia nei volti dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Una giornata di sorrisi e gioia

In un periodo dell’anno in cui la magia del Natale dovrebbe essere vissuta in famiglia, questi bambini, purtroppo costretti a trascorrere le festività in ospedale a causa delle loro difficoltà di salute, hanno potuto sentirsi un po’ più vicini alla normalità grazie a questo gesto. Ad accogliere i Vigili del Fuoco c’era il Primario del reparto di pediatria, il dottor Teodoro Stoduto, insieme al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari, che hanno condiviso con entusiasmo questa mattinata di sorrisi e grande gioia. L’atmosfera si è riempita di allegria, rendendo il Natale dei piccoli pazienti ancora più magico.