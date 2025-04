Giona: ospite Tiziano Chirico, presidente dei Consigli di Istituto della Scuola Media “Vairo” e dell’I.C. “Agropoli San Marco” | VIDEO

Settima puntata della quarta stagione di Giona. Nel corso della puntata Vito Rizzo e Tiziano Chirico, presidente dei Consigli di Istituto della Scuola Media “Gino Rossi Vairo” e dell’Istituto Comprensivo “Agropoli San Marco” hanno parlato della centralità delle scuole per la crescita delle comunità locali.

In particolare si è posta al centro del confronto l’importanza della cura che va posta agli edifici che ospitano le scuole e alle esigenze di un’attenta manutenzione delle stesse per favorire lo svolgimento delle attività degli alunni, dei docenti e delle personale. Si è inoltre sottolineato come la sfida educativa rappresenti una priorità anche per la politica che deve imparare a non trascurare le esigenze concrete dei più piccoli e di come i dirigenti scolastici e i docenti siano un modello di impegno e di passione in grado di offrire agli alunni sempre nuove opportunità di crescita umana e culturale.