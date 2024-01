Salerno, Esposto alla Procura e all’Arpac sulle emissioni prodotte dalle fonderie Pisano

Esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e all’Arpac Campania da parte del consigliere regionale Michele Cammarano e sostenuta dal già ministro all’ambiente Sergio Costa in merito alle emissioni prodotte dalle Fonderie Pisano. In questi giorni si stanno ricevendo segnalazioni che attestano l’aria irrespirabile nelle vicinanze del complesso industriale sito nel quartiere di Fratte. Lo stabilimento è stato più volte individuato come responsabile di danni ambientali e biologici in una zona densamente popolata.