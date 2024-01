Salerno, consumano ostriche e champagne e scappano da un ristorante senza pagare il conto: identificati

Cenano in un lussuoso ristorante a Salerno e scappano senza pagare il conto, 400 euro. Il fatto è accaduto sul centralissimo Lungomare Trieste. Nonostante il tentativo di evasione da parte dei malintenzionati, i proprietari del locale non si sono arresi facilmente. Dopo aver esaminato attentamente le immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza interne, hanno deciso di mettere in atto una controffensiva.

I fatti

La coppia, dopo aver gustato un sontuoso pasto a base di prelibati piatti di pesce, accompagnato da due bottiglie di champagne, ha escogitato un piano per sottrarsi al conto prima di concludere la serata con il dolce. Sfruttando la scusa di uscire per fumare una sigaretta, i due sono riusciti a dileguarsi senza lasciare tracce. I proprietari del ristorante, non presenti nel locale al momento del furto, hanno reagito prontamente diffondendo l’immagine dei truffatori tramite i canali social, lanciando un accorato appello affinché chiunque li riconoscesse si facesse avanti. È interessante notare che, nonostante il volto dei malviventi sia stato oscurato nell’immagine condivisa, la richiesta di collaborazione ha suscitato un forte senso di solidarietà nella comunità locale.

La coppia individuata attraverso i social

Questo episodio ha portato i titolari del ristorante a condividere la propria esperienza come monito agli altri operatori del settore. Attraverso i canali social e contatti diretti con colleghi ristoratori, intendono sensibilizzare la comunità affinché mantenga una maggiore attenzione su comportamenti simili, proteggendo così il proprio lavoro e gli sforzi dedicati a offrire servizi di alta qualità.

Al fine di perseguire la giustizia, i proprietari hanno dichiarato l’intenzione di presentare una denuncia formale alle autorità competenti. In questo modo, sperano di contribuire a mettere fine a episodi simili e di rafforzare la fiducia nel settore della ristorazione locale.