Rofrano: prosegue l’iter per la messa sicurezza del costone roccioso lungo la Sp18

Il Comune di Rofrano programma interventi di risanamento del rischio idrogeologico sul territorio comunale; tra le priorità dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Nicola Cammarano, c’è la messa in sicurezza della parte meridionale del monte “La Raia del Pedale” in località “La Rupe”, dove il costone roccioso, che sovrasta la S.P. 18, interessato da continue cadute di massi, determina pericolo per la sicurezza e l’incolumità, con ovviamente conseguenti e frequenti chiusure al traffico della strada provinciale.

Il progetto

L’Ente ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Consolidamento del costone roccioso ” La Rupe” e messa in sicurezza della SP 18B – I Lotto ” nell’importo complessivo di € 949.807,96. L’intervento è finanziato con Fondi della legge 30.12.2018, annualità 2023, confluiti all’interno della M2C412.2 del PNRR da parte dell’Unione Europea e all’iniziativa Next Generation EU; l’Amministrazione Comunale aveva richiesto il contributo per l’anno 2023 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Il Comune ha approvato anche il progetto relativo al secondo lotto dei lavori che prevede un quadro economico complessivo pari a € 1.499.220,16. L’importante opera in programma sarà candidata a finanziamento.

Le criticità legate al rischio idrogeologico a Rofrano

Un progetto importante per l’arteria che necessita di interventi immediati considerato che da tempo si verificano crolli di massi, un modo per risolvere e prevenire criticità che sono sempre più frequenti nel comprensorio cilentano. Anche a causa dei cambiamenti climatici, infatti, il territorio va incontro sempre più a fenomeni preoccupanti. Di qui la scelta dei comuni di programmare opere contro il dissesto idrogeologico, come nel caso di Rofrano.