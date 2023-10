Roccadaspide, quattro milioni per la RSA. C’è la delibera dell’ASL

Continua l’iter per l’avvio dei lavori di una RSA (Residenza Sanitaria Assistita) a Roccadaspide. La struttura sorgerà in un’area vicina all’ospedale e quindi a pochi passi dal centro cittadino. Per l’opera, utile per l’intero territorio, di recente è stato stanziato un ulteriore somma pari ad un milione di euro e quindi il progetto, per il quale era stato previsto inizialmente un finanziamento di tre milioni di euro, è stato approvato dall’Asl Salerno, con delibera del 2 ottobre 2023, per un finanziamento di ben quattro milioni di euro. L’ulteriore somma si è resa necessaria alla luce dell’aumento dei costi delle materie prime.

La RSA a Roccadaspide

L’opera occuperà una superficie di circa 1.600 metri quadrati e si svilupperà su due livelli, più un seminterrato e tutti i permessi di costruzione sono stati già acquisiti. La RSA sarà dotata di quaranta posti letto destinati ai pazienti non autosufficienti e affetti da patologie che richiedono costante assistenza medica e infermieristica.

“In questi mesi è stato necessario procedere alla riapprovazione del progetto in quanto si è dovuto tener conto di alcune variazioni apportate in seguito ad osservazione del progetto da parte della Regione Campania e anche alla luce dell’aggiornamento dei prezzi secondo il prezzario regionale 2023. L’ASL, ora, è in attesa del nulla osta regionale ai fini finanziari per indire la gara d’appalto. La RSA di Roccadaspide, che presto sarà realtà, garantirà non solo maggiore assistenza ai cittadini dell’intero territorio della Valle del Calore e non solo ma contribuirà ad offrire una possibilità occupazionale a tanti professionisti delle aree interne” ha affermato il vicesindaco di Roccadaspide, Girolamo Auricchio.