Roccadaspide: maxi schermi per l’esordio di Gaetano Oristanio

C’era grande attesa a Roccadaspide per il possibile esordio di Gaetano Oristanio in serie A di questa sera durante il match Torino – Cagliari, e così è stato. Mister Ranieri ha schierato il giovane talento di Roccadaspide sin dal primo minuto con grande soddisfazione per la comunità rocchese che, dinanzi ai maxi schermi installati davanti ai bar della cittadina per l’occasione, ha applaudito e fatto il tifo per il suo concittadino.

La gara

Il match è finito 0 a 0 ma gli abitanti del paese capofila della Valle del Calore hanno esultato lo stesso per la soddisfazione di aver visto un figlio della loro terra giocare in serie A.

Sostituito al 61esimo minuto della partita che ha segnato il suo esordio in serie A, Oristanio ha avuto modo di dimostrare il suo talento e la sua capacità.

Chi è Gaetano Oriatanio

Classe 2002, Oristanio è cresciuto nelle giovanili dell’Inter ed è stato prestato in Eredivisie l e in Keuken Kampion Divisie, la seconda serie olandese.

Diversi gli allenamenti fatti con la nazionale di Roberto Mancini che per lui aveva espresso parole di apprezzamento.

A Roccadaspide vive la famiglia di Gaetano e anche papà Rosario è un profondo conoscitore del mondo del calcio in quanto ha militato a lungo in Serie C con il Fasano, in promozione e in serie D con l’Agropoli di cui fu bandiera.