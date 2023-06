Progetto di manutenzione edilizia per l’Istituto Vico de Vivo a San Marco di Castellabate

La Provincia di Salerno ha emesso una comunicazione ufficiale riguardante l’aggiudicazione definitiva di un progetto di 440.000,00 euro per lavori di manutenzione nell’edilizia scolastica. In particolare, questi interventi riguardano l’Istituto Vico de Vivo a San Marco di Castellabate e mirano a conferirgli una completa fruibilità.

Risposta alle sollecitazioni del sindaco Marco Rizzo per garantire la sicurezza dell’edificio scolastico

Grazie alle costanti sollecitazioni da parte del sindaco Marco Rizzo, sarà possibile effettuare con tempestività ed urgenza i lavori necessari per sanare e ripristinare tutte le criticità dell’edificio scolastico.

Questo intervento risolverà le problematiche che da tempo rendevano la struttura poco sicura per tutti i suoi utenti. Si tratta di un importante segnale dell’impegno dell’amministrazione nell’ambito dell’istruzione e della scuola, per tutelare e curare adeguatamente un bene pubblico come un edificio scolastico.

Importanza dell’Istituto Vico de Vivo per la comunità di San Marco di Castellabate

L’Istituto Vico de Vivo di San Marco riveste un ruolo di particolare rilevanza per l’intera comunità. La sua presenza consente alle generazioni future di avere la possibilità di frequentare una scuola nel proprio comune di residenza, contribuendo alla loro formazione. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione e interessamento a questa istituzione.

Sinergia tra il Comune di Castellabate e la Provincia di Salerno per il territorio

La collaborazione tra il Comune di Castellabate, guidato dal sindaco Marco Rizzo, e la Provincia di Salerno, rappresentata dal Presidente Franco Alfieri, continua a portare avanti numerosi progetti e interventi necessari per l’intero territorio di Castellabate. Questo progetto di manutenzione edilizia per l’Istituto Vico de Vivo a San Marco è solo uno degli esempi di questa sinergia.

Dichiarazione del Sindaco Marco Rizzo sulla promozione dell’istruzione e il supporto al settore scolastico

Il Sindaco Marco Rizzo ha commentato la notizia affermando: “Un’altra bella notizia per Castellabate che vedrà presto l’Istituto Vico De Vivo di San Marco di Castellabate come punta di diamante del nostro territorio. Il supporto al settore scolastico e la promozione dell’istruzione si realizza concretamente attraverso gli interventi manutentivi degli stessi edifici scolastici al fine di renderli totalmente fruibili e sicuri per tutti.”