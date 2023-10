Pietro Macellaro è il miglior pasticcere al mondo

Il Miglior Pasticcere al mondo è Pietro Macellaro. Il titolo è stato consegnato al pluripremiato Macellaro che ha portato la sua passione più grande in giro per il mondo. Il premio è stato consegnato dal Maestro Iginio Massari in occasione di Host a Milano. Un riconoscimento importante che riempie il Cilento di orgoglio perché è proprio dalle nostre terre che Macellaro attinge la sua materia prima. I suoi prodotti vengono celebrati in diverse parti del globo, in particolare ad Hong Kong nel celebre ristorante 8 e mezzo dello chef Umberto Bombana. Ma anche a New York e in tanti altri posti.

I prodotti più celebri di Macellaro

Fra i prodotti più celebri troviamo il Pan Brigante, un lievitato neutro che si presta per rallegrare la colazione o utile alleato di deliziosi aperitivi salati. I panettoni sono impeccabili e si collocano fra i migliori in assoluto.

Una carriera costellata di successi

Già nel 2022 ha ottenuto il premio come migliore pasticceria contemporanea per 50 Top Italy – per citare l’ultimo – e ha mostrato grande personalità in occasione dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia. Sublime sono le creme alla nocciola e il caramello alle foglie di fico del Cilento.

Equilibrato e ricco di buon miele il torrone semi duro. Pietro Macellaro non ne sbaglia una e si conferma essere uno dei pasticceri e maestri cioccolatieri più talentuosi del pianeta.