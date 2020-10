A New York i sapori del Cilento: Pietro Macellaro sbarca nella Grande Mela

PIAGGINE. L’arte pasticciera cilentana sbarca oltreoceano. Pietro Macellaro e la sua Pasticceria Agricola, da sempre capace di proporre un’offerta legata a doppio filo con i prodotti del territorio, arriva a New York dove presto aprirà una pasticceria. Una scelta che può sembrare azzardata, soprattutto in questo periodo di emergenza, ma non lo è. Da tempo, infatti, Pietro Macellaro esporta i suoi pluridecorati prodotti nel mondo Occidentale e in quello Orientale e a New Yord, grazie alla collaborazione con il Ristorante Gattopardo, le sue produzioni sono state apprezzate tantissimo.

Nonostante le tante difficoltà nell’aprire un punto vendita nella Grande Mela, Macellaro non si è perso d’animo e durante i suoi viaggi oltreoceano ha lavorato a questa ipotesi. L’obiettivo è chiaro: realizzare una pasticceria italiana moderna che in una città così grande manca ed esportare il Cilento e i suoi sapori a New York offrendo agli americani un prodotto di eccellenza.

Il progetto è già in fase conclusiva. A novembre l’apertura dell’attività che non sarà soltanto un punto vendita ma un vero e proprio laboratorio in modo tale da offrire prodotti, soprattutto dolci ma anche salati, sempre freschi.

Così sarà possibile gustare la tradizionale colazione italiana con cornetto farcito con creme gustose e caffè o assaggiare uno dei punti di forza della Pasticceria Agricola Macellaro come il panettone. Ovviamente non mancherà il cioccolato, un prodotto che ha permesso al pasticciere cilentano di conquistare premi in ambito internazionale. L’offerta è destinata ad arricchirsi nei prossimi mesi, puntando rigorosamente sulla qualità che ha permesso a Pietro Macellaro di partire dal piccolo borgo di Piaggine e farsi conoscere nel monto per la sua arte.