Perito premia i “balconi più belli”. Una serata all’insegna della creatività e della musica

Il Comune di Perito presenta un evento speciale: una serata di premiazione e musica, unendo la creatività della cittadinanza e la magia della musica dal vivo di Peppe Cirillo e gli AntiquaSaxa. La serata prende il via alle 20:30 con la premiazione del concorso “Balcone Fiorito”. Questa competizione ha visto i cittadini di Perito impegnarsi attivamente nell’abbellire i loro balconi e terrazzi con splendidi fiori e piante. I primi tre balconi giudicati i più belli saranno annunciati e premiati, riconoscendo l’arte e la dedizione di coloro che hanno reso più vivace e accogliente il paese cilentano.

Una serata all’insegna della musica di Peppe Cirillo e gli AntiquaSaxa

A seguire, alle 21:00, il palco si accenderà con la musica coinvolgente del cantautore Peppe Cirillo e il suo gruppo, gli AntiquaSaxa.

Un concerto che trasporterà il pubblico in un viaggio musicale avvincente. Peppe Cirillo porterà la sua maestria alle chitarre, bouzouki e voce con il suo emozionante repertorio. Accanto a lui, la talentuosa voce di Paola Salurso, il basso di Antonio Brunetti, la batteria di Marco Bruno e le tastiere di Angelo D’Ambrosio creeranno un’atmosfera unica e coinvolgente.

L’appuntamento

L’evento del 31 agosto rappresenta l’incontro tra la bellezza della natura e la potenza della musica. È un’opportunità per celebrare la creatività e la passione della comunità di Perito e per immergersi in un’esperienza musicale memorabile. La serata è aperta a tutti gli amanti della bellezza e della buona musica. L’ingresso è libero