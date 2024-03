Pasqua e Pasquetta a Paestum e Velia: un tuffo nella storia e nella cultura della Magna Grecia

Paestum e Velia, due perle della Magna Grecia, saranno regolarmente aperte durante le festività pasquali, domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile 2024, dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (ultimo biglietto ore 18:30). Un'occasione per immergersi nella bellezza di queste antiche città e partecipare alle numerose iniziative in programma per grandi e piccini.

Visite ai depositi del Museo

A Paestum, domenica e lunedì, alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00, sarà possibile scoprire i tesori nascosti del Museo con l'iniziativa “Oltre il Museo. Storie dai depositi di Paestum”. Un'esperienza per vedere da vicino reperti archeologici di grande valore e ripercorrere la storia della città. Prenotazione obbligatoria al numero 0828811023 o alla mail pa-paeve.promozione@cultura.gov.it.

Attività didattiche per bambini e famiglie

Domenica 31 marzo, a Paestum, alle ore 11:00, si terrà la visita guidata “Poseidonia o Paestum” alla scoperta dei monumenti della città greca e romana.

Lunedì 1° aprile, a Paestum, alle ore 11:00, la visita guidata “Poseidonia o Paestum” sarà replicata. A Velia, alle ore 16:00, ci sarà la visita guidata “Velia e le sue divinità” per rivivere i luoghi sacri e ammirare il tempio di Athena, la terrazza di Poseidone e il Crinale degli Dei.

Le attività didattiche sono a cura di Le Nuvole e Effetto Rete Cooperativa Sociale. Costo: € 3,00. Prenotazioni: arte@lenuvole.com o 0812395653 (lunedì-venerdì, 9:00-17:00).

Mostra “Elea: la rinascita”

A Velia, da non perdere la mostra “Elea: la rinascita”, dedicata agli straordinari risultati degli scavi archeologici sull'Acropoli. La mostra è inclusa nel biglietto di ingresso al Parco e visitabile dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

Navetta gratuita tra Paestum e Velia

Lunedì 1° aprile, un servizio di navetta gratuita collegherà Paestum e Velia alle ore 15:00 (partenza da Paestum) e alle ore 18:00 (partenza da Velia). Un'occasione unica per visitare entrambi i siti archeologici in un solo giorno. Per usufruire del servizio, è necessario ritirare il “ticket navetta” in biglietteria.

Zoom Uphill per una visita più coinvolgente

A Paestum e Velia è disponibile gratuitamente lo Zoom Uphill, un veicolo elettrico off-road che permette di visitare i siti archeologici in modo più comodo e coinvolgente.