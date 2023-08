Ottati: punta all’affidamento del Parco Avventura “Panormo”

Il Comune di Ottati, guidato dal sindaco Elio Guadagno, punta all’affidamento temporaneo, nel periodo agosto – ottobre 2023, del Parco Avventura “Panormo – dedicato a Pasquale Cappelli”, situato in loc. Campo dei Farina, a ridosso dell’omonimo rifugio dedicato a Pasquale Cappelli scomparso tre anni fa, all’età di 61 anni, a causa di un infarto. La motivazione, del differimento al periodo autunnale di nuova procedura ad evidenza pubblica, risiede nell’esigenza di garantire l’ampliamento dell’offerta turistica montana in modo da non compromettere la stagione estiva in corso e, quindi, le strutture realizzate. Vista l’importanza del bene, considerato generatore di economia ed occupazione sul territorio, per il tramite dell’offerta turistica montana, l’Ente intende esprimere, indirizzo politico all’UTC, affinché si abbia anche una gestione temporanea del bene nel periodo agosto ottobre 2023.

Affidamento Rifugio Panormo: gli obiettivi

Il Rifugio Panormo, specie nei mesi estivi, si riempie di visitatori e affidare la gestione dell’area attrezzata è vantaggioso non solo per i vincitori della gara, ma anche per incrementare la qualità e la capacità ricettiva del comune che potrà, anche in questo modo, assicurare, a quanti raggiungeranno il luogo, un’accoglienza ottimale.

Il Parco Avventura è stato dedicato a Pasquale Cappelli

Conosciuto e benvoluto da tutti nelle comunità di Ottati e Sant’Angelo a Fasanella, suo paese di origine; era il gestore del Rifugio Panormo, fiore all’occhiello del turismo alburnino, e ha trascorso la sua vita tra le alture dei due comuni cilentani dove accoglieva, con gentilezza e amore, i visitatori. Cappelli deceduto nel Settembre 2019, tanto si è speso per la montagna di Ottati, sua passione sconfinata.